Idoso de Unistalda é hospitalizado com sintomas de Coronavírus

Um idoso de 90 anos, de Unistalda, deu entrada no Grupo Hospitalar Santiago nesta quarta-feira, 25, com sintomas de Coronavírus. Além da idade, ele tem outros problemas de saúde e foi colocado em isolamento. Material genético será colhido pela Vigilância Epidemiológica e encaminhado para análise no Laboratório Central do Estado (LACEN).

A notificação de caso suspeito deve ser reconhecida pelo Estado após o exame ser feito e encaminhado ao LACEN.

Este é o primeiro caso suspeito em Unistalda, Município que também adotou medidas preventivas por meio de Decreto e que está orientando à população a ficar em suas casas, como Santiago e outras cidades da região.