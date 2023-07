Idoso é atropelado na Venâncio Aires

Share on Email

De acordo com informações, a motorista do Celta descia pela rua Venâncio Aires, quando um pedestre de 65 anos, teria invadido a pista. O acidente ocorreu por volta das 14h30min na rua Venâncio Aires, próximo à rua Coronel Cabrita.

Segundo a Brigada Militar, a condutora destacou que de forma repentina, o idoso teria invadido a rua, a impossibilitando que de evitar a colisão. O atropelamento resultou em lesões no corpo do pedestre, que foi encaminhado à Santa Casa de Alegrete pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).