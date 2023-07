A sessão histórica e longa que cassou o mandato de Fábio Perez

O trabalho iniciou pouco depois das 9h30min, numa sessão, com quase cinco horas de duração. A Câmara de Vereadores de Alegrete vivenciou um dia singular em que, pela primeira vez, um vereador foi cassado em processo que iniciou pela denúncia de um ex-assessor do vereador Fábio Perez – Bocão ( PV). Alguns servidores saíram de seus gabinetes para acompanhar, o que disseram ser inéditos na Casa.

O iníciou já foi distinto com a diferença de que, como a mesa diretora do Legislativo por Lei não pode votar, cinco candidatos suplentes foram convocados para esta importante decisão. Fátima Marchezan e Roger Severo (PP); Sargento Volmir, Jeferson Brunning e Rafael Faraco (PDT).

Depois de lido, as 36 páginas do relatório, cada vereador teve o tempo de 15 minutos para se manifestar. A sessão longa, com a presença de pessoas da comunidade na plateia, assessores de vereadores, inclusive de Fábio Perez, foi acompanhada pelo atual presidente do Poder Legislativo Luciano Belmonte(PP).

Para alguns, foi uma sessão tensa, porque é uma grande responsabilidade decidir a vida de uma outra pessoa, comentou o vereador Cléo Trindade que presidiu a comissão processante, neste caso. Fátima Marchezan, a suplente do PP, que poderá ocupar a vaga disse que não gostaria de estar ali, porque a princípio os vereadores nem deveriam estar votando pela saída de alguém que foi eleito pelo voto popular. Ela permaneceu todo tempo em silêncio e, no final da sessão, não quis falar e vai esperar a Justiça Eleitoral se manifestar.