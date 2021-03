Idoso perde o controle da direção e capota veículo no Caverá

Compartilhe















O idoso foi encaminhado à UPA pelos familiares, segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Ele não apresentava lesões aparentes. O capotamento ocorreu por volta das 13h45min, deste domingo(21).

Conforme ocorrência atendida pelos policiais rodoviários estaduais, o homem de 81 anos que dirigia um Celta, perdeu o controle da direção e capotou no KM 05 da VRS 806, próximo ao Polo EMEB Francisco Mafaldo. Sem carteira Nacional de Habilitação ele foi atuado e, sem condições de rodar, o carro foi retirado do local com auxílio do guincho. O motorista trafegava sentido cidade/interior. O Comando Rodoviário Da Brigada Militar(CRBM), atendeu a ocorrência.

Foto: CRBM