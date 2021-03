Jorginho da Propaganda também não resistiu às complicações da Covid

Compartilhe















Alegrete perdeu neste domingo(21), mais um filho de grande popularidade. Por sua trajetória, Jorge Oscar Dorneles Gediel, conhecido como Jorginho da Propaganda, é uma das figuras mais conhecidas no Município pela forma alegre, interativa e que, por mais de 20 anos atuou no ramo da propaganda.

O alegretense de 54 anos estava internado na Santa Casa de Alegrete, na UTI Covid e não resistiu às complicações da doença. A irmã, Patrícia Gediel, contou que ele foi resistente ao procurar atendimento, não queria preocupar ninguém. Jorginho era muito apegado aos filhos e ligava todos os dias, segundo informações.

Com uma identidade única e diferenciada dos demais “carros de som”, que traziam aqueles longos textos gravados e repetitivos, Jorginho mostrava que quem “sabe faz ao vivo”, improvisando textos, interagindo e brincando com as pessoas que encontrava na rua.

Tudo começou na década de 90, fazendo convite para bingos, chamando atenção dos amigos e das crianças. Era um trabalho muito gratificante, pois também ajudava na divulgação de eventos beneficentes, destacou Jorginho em uma entrevista ao PAT.

Nesta última campanha eleitoral, ele também foi candidato a vereador. Jorginho também atuou no ramo da gastronomia. Mas a sua grande marca sempre será o carro de som, especialmenteno período que usava um Fiat 147. Nas redes sociais muitas mensagens e homenagens. Um cortejo sairá da Santa Casa de Alegrete às 15h deste domingo(21), até o Cemitério Municipal.

Flaviane Antolini Favero

Fotos: Alair Almeida e redes sociais