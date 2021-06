Idoso provoca acidente, no entroncamento da Ponte Borges de Medeiros, e foge do local

Compartilhe















No final da manhã desta terça-feira(8), um idoso, de aproximadamente 80 anos, provocou um violento acidente no entroncamento da Ponte Borges de Medeiros e fugiu do local. Na sequência, os policiais militares realizaram buscas e o localizaram no bairro Centenário.

Conforme informações da Brigada Militar, o idoso trafegava na Avenida Alexandre Lisboa sentido centro/bairro. No entroncamento com a Avenida Eurípedes Brasil Milano ele não teria parado e atingiu a lateral de um Astra que seguia no sentido contrário, Ponte Borges de Medeiros/Centro.

Com o impacto, o carro(Astra) rodopiou e bateu a traseira em um poste. Os dois veículos tiveram danos, porém, o Astra de grande monta. Foi feito registro por fuga de local de acidente pela Brigada Militar.