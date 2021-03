Fiscalização integrada atuou intensamente no final de semana

Compartilhe















A Fiscalização Integrada concluiu mais uma semana de trabalho intenso no combate a disseminação do Covid-19. Somente entre a noite de sábado (27) e a madrugada do domingo (28) foram 19 autuações individuais de pessoas que estavam descumprindo as regras de distanciamento social elencadas pelo Governo do Estado.

O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, coordenador da Fiscalização Integrada e que acompanhou a equipe, destacou a importância do apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil e o trabalho que a fiscalização vem realizando. “Infelizmente a fiscalização ainda é hostilizada, por uma pequena parte da população, embora muitos tenham consciência de que vivemos um período crítico. Agradecemos a parceria da Brigada Militar e da Polícia Civil que tem sido grandes parceiros nesse importante trabalho. Esta noite foi difícil, em razão de que em 24 horas esses servidores que atuam na fiscalização, perderam dois colegas servidores do município, muito estimados por todos, e ainda assim estavam cumprindo seu dever, orientando outras pessoas a ficarem em casa”.

O secretário informou ainda, que a Fiscalização Integrada continuará até que a crise sanitária do Coronavírus demonstre significativos sinais de diminuição. Além das autuações individuais, a Guarda Municipal também registrou a atuação de um motorista que conduzia veículo em alta velocidade pelas ruas do centro da cidade e após perseguição realizou a abordagem e o registro das infrações.