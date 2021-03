Cofre da Nativa contemplou mais uma educadora

Compartilhe















A terceira edição do Cofre da Nativa, nesta sexta-feira(26), premiou mais uma ouvinte com 200 reais. Por coincidência, mais uma educadora foi a contemplada com o prêmio. Patrícia dos Santos Ferreira de 27 anos, moradora do bairro Capão do Angico, foi quem abriu o cofre da Nativa, neste dia. Ela acertou a charada, pouco mais 40 minutos depois de ser lançada, e que tinha três dicas como apoio: a primeira dica que formava a senha, era uma preposição largamente usada na Língua Portuguesa; a segunda dica era a sílaba inicial de uma conhecida cidade do Estado do Paraná e última dica fazia alusão a uma pessoa importante na vida de todas as famílias. A junção de tudo isso formava a senha que abriu o cofre.

De acordo com Patrícia, ela começou pela última dica e chegou a palavra “tia”, depois foi para a preposição, “em”, e por último pesquisou sobre a cidade e chegou no nome Pato Branco, juntando todas formou a palavra Empatia. Ouvinte assídua de todas as programações da rádio, a professora acrescenta que já foi sorteada em outras promoções e citou que é uma das ganhadoras do Brinde com a Nativa no final de ano. Muito feliz com o prêmio, Patrícia contou que pela manhã o esposo ligou para saber se ela estava ouvindo a programação. De imediato, a educadora disse que já estava pesquisando para buscar a palavra chave. “Na segunda edição eu também busquei a palavra correta, mas naquele dia. não tive sorte” – falou sorrindo.

Na primeira edição, a professora Janaína Saldanha Fagundes foi a contemplada com o valor de 200 reais ao acertar o enigma.“Uma pessoa notável cujo feito fez história por mais que passem os anos não sai da nossa memória.Quem sou eu? Meu feito entrou para os anais da história. Diga somente o primeiro nome para abrir o cofre e faturar 200 reais. A resposta: Neil. Cujo nome completo é Neil Alden Armstrong, ele foi o primeiro homem a pisar na Lua.

Já na segunda edição, o cofre não foi aberto, a charada era a seguinte: A descrição é bonita, quase uma cena real.

Quem ouviu vai concordar que é um poema sem igual. Qual o nome da música !? A resposta era: Cavalgada de Roberto Carlos.

Mais uma vez, a brincadeira mostrou que mexe com o imaginário das pessoas, com a percepção, com o raciocínio, conhecimento e intuição. Enfim, são vários sentidos que são provocados numa charada, porque ela diz coisas de maneira subjetiva e induz pra coisas que são culturais. Então, essa é uma nova modalidade de interação que a Nativa está buscando, aproveitando as redes sociais, notadamente o Facebook, pra interagir com seus ouvintes.

O cofre da Nativa sempre vai ser na Página da Rádio, no Facebook da rádio, divulgado pela rádio e as pessoas devem ir à página pra pra digitarem a senha que vai abrir o cofre. O envolvimento é extraordinário.

Nesta edição do Cofre da Nativa em pouco mais de 35 minutos mais 2630 pessoas participam de inúmeras cidades do Estado e de fora dele.