IFFar – Alegrete abre inscrições para curso Técnico em Agroindústria na modalidade Educação de Jovens e Adultos

O IFFar – Campus Alegrete está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas remanescentes para o Curso Técnico em Agroindústria na modalidade de Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 20 de fevereiro através do preenchimento e entrega de ficha de inscrição na secretaria do Campus ou no Escritório do IFFar no Centro, na rua Venâncio Aires, 822 (esquina com a Rua dos Andradas), das 08h às 12h e das 13h às 17h.

O curso é totalmente gratuito, tem duração de três anos e tem como objetivo “formar profissionais capacitados a desenvolver atividades na cadeia produtiva de alimentos, articulando os conhecimentos da ciência, da técnica e da tecnologia aos processos de transformação e conservação de alimentos, capaz de aprimorar e criar novas tecnologias de produtos e processos agroindustriais, tendo como base a educação autônoma que forma cidadãos e profissionais críticos com capacidade de ação social e integração/preparação para o mundo do trabalho”.

O profissional Técnico em Agroindústria, de modo geral, no IFFar, recebe formação que o habilita para operacionalizar o processamento de alimentos nas áreas de laticínios, carnes, beneficiamento de grãos, cereais, bebidas, frutas e hortaliças. Auxilia e atua na elaboração, aplicação e avaliação de programas preventivos, de higienização e sanitização da produção agroindustrial. Atua em sistemas para diminuição do impacto ambiental dos processos de produção agroindustrial. Acompanha o programa de manutenção de equipamentos na agroindústria. Implementa e gerencia sistemas de controle de qualidade. Identifica e aplica técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos.

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadora do Curso, prof. Andreia Sachete pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (55)99724-6295 (Coordenação de Registros Acadêmicos) e (55)9998-9174 (Gabinete da Direção Geral).