IFFar Alegrete e IMPA oferecem Programa de Aperfeiçoamento para professores de matemática do ensino médio

Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete em parceria com o IMPA oferece o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio.

Estão abertas as inscrições de 4 a 18 de janeiro de 2021, para o Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio (PAPMEM). O curso é uma parceria entre o Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete e o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro (IMPA-RJ) e acontece entre os dias 25 a 29 de janeiro de 2021, de forma virtual devido a pandemia, direto do canal do youtube do IMPA (https://www.youtube.com/user/impabr). As inscrições dos alunos são gratuitas e serão por meio do link https://institucional.impa.br/ .

Será um curso intensivo, destinado aos professores de matemática do Ensino Básico da rede pública e privada da região de Alegrete. Trata-se de um programa que visa oferecer treinamento gratuito, abordando tópicos selecionados das três séries do Ensino Médio e alguns tópicos do Ensino Fundamental. O objetivo do curso é contribuir para a formação dos docentes e melhorar a qualidade do Ensino Básico no Estado.

Outras informações estão disponíveis nesse link:

https://impa.br/ensino/programas-de-formacao/linha-do-tempo-dos-cursos/papmem-janeiro-de-2021/

Cronograma:

4 a 18 de janeiro de 2021 inscrições.

25 a 29 de janeiro de 2021 dias em que acontecerá o curso.

Fonte: Professor Mauricio Ramos Lutz