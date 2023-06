IFFar oferece 21 vagas em concurso público para docentes

As vagas oferecidas por este concurso público serão destinadas a qualquer um dos campi do IF Farroupilha, de acordo com a necessidade da instituição. O IFFar possui campus nas seguintes cidades do RS: Alegrete, Frederico Westphalen, Jaguari, Júlio de Castilhos, Panambi, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, São Borja, São Vicente do Sul e Uruguaiana. A reitoria está localizada em Santa Maria.

Conforme o Edital nº 02/2023, estão disponíveis 21 vagas para o cargo de Professor de Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. É necessário possuir curso de graduação na área pretendida para poder realizar o concurso público. As inscrições vão até o dia 11 de julho de 2023, exclusivamente pela internet, no endereço www.fundatec.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a ser paga mediante Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida diretamente pelo sistema de inscrições no site da Fundatec. As hipóteses de isenção estão descritas no edital, disponível na página do concurso público.

O concurso público, para todas as áreas, será composto de três etapas: a) Prova Teórico-objetiva – de caráter eliminatório e classificatório; b) Prova de Desempenho Didático – eliminatória e classificatória; e c) Prova de Títulos – de caráter classificatória.

O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva e poderá ocorrer nos turnos matutino, vespertino e/ou noturno, incluindo sábados, de acordo com a necessidade institucional.

A remuneração para o cargo de Professor de Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é regida pela Lei nº 12.772, alterada pela Lei nº 12.863/2013, cuja aprovação no concurso permitirá a investidura na Classe D-I, Nível 1, com vencimento básico de R$ 4.875,18, além da possibilidade de retribuição por titulação, podendo chegar até R$ 10.481, 64, para a titulação de doutorado. As titulações consideradas na retribuição por titulação são de aperfeiçoamento; especialização; mestrado e doutorado.Podem ser acrescidos a esses valores os auxílios pré-escola, transporte, saúde e alimentação.

O concurso público terá validade de 2 anos, contados da data de emissão do Edital de Homologação dos Resultados Finais, no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período.

Saiba mais na página do concurso no site da Fundatec.

QUADRO DE VAGAS

ÁREA/ SUBÁREA VAGAS AC PPP PCD REQUISITOS Administração/ Administração Geral 04 03 01 – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Administração, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Administração/ Produção e Logística 01 01 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Administração, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Agronomia/ Engenharia Agrícola 01 01 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Agronomia ou Ciências Agronômicas ou Engenharia Agrícola, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Biologia/ Genética 01 01 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Licenciatura em Ciências Biológicas ou Licenciatura em Biologia, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Biologia/ Bioquímica e Microbiologia 01 01 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Licenciatura em Ciências Biológicas ou Licenciatura em Biologia, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Educação Especial 01 01 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Educação Especial, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Educação Física 02 02 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Licenciatura em Educação Física, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Física 02 02 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Licenciatura em Física, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. História 01 01 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Licenciatura em História, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Matemática/ Educação* 01 01 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Licenciatura em Matemática, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Matemática 02 02 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Licenciatura em Matemática, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Medicina Veterinária/ Anestesiologia Veterinária 01 01 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Medicina Veterinária, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Medicina Veterinária/ Clínica e Cirurgia de Grandes Animais 01 01 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Medicina Veterinária, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Medicina Veterinária/ Inspeção e Tecnologia de Alimentos de Origem Animal 01 01 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Medicina Veterinária, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Letras Português/Inglês 01 01 – – Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e respectivas Literaturas, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. TOTAL DE VAGAS 21 20 01 –