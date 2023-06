Dia dos Namorados| Diferença de idade nunca foi problema para o casal Elias e Maria

No Dia dos Namorados, uma data que celebra o amor, o PAT recebeu uma série de relatos emocionantes. Entre as histórias selecionadas está a do casal Elias Ricardo Fagundes Bassualdo, de 47 anos, alambrador, e Maria de Fátima da Silva Soares, de 64 anos, do lar. A descrição dessa história foi feita por Ângela Soares, uma das filhas de Maria, que destaca a diferença de idade de mais de 17 anos entre a progenitora e o padrasto.

Alegretenses da seleção brasileira de pádel treinam em Santa Maria para o Mundial

Angela conta que quando sua mãe conheceu Elias, ela tinha 36 anos e ele apenas 19. Brincando, ela menciona que ele mentiu dizendo que tinha 20 anos na época. No início do relacionamento, várias pessoas afirmavam que ele era namorado de uma das quatro filhas, fruto do primeiro casamento de Maria. Após a separação do pai dos filhos, Maria ficou com duas meninas, outras duas já eram casadas e o filho(in memorium) naquele período optou por ficar com o progenitor.

Com a necessidade de encontrar um lugar para morar, a mãe de Angela foi para a casa de uma irmã, que gentilmente a acolheu e nos fundos da residência, em outra casa, residia Elias. E, foi ali que eles se conheceram. Em um dia comum, enquanto a mãe de Angela lavava roupas no tanque, visualizou Elias e ambos ficaram apenas se olhando, sem nem ao menos se cumprimentarem. Passado mais alguns dias, finalmente iniciaram uma conversa e assim começaram a história de amor entre eles.

Dia dos Namorados| Mariana e Paulo Cesar formam o típico casal que se uniu na adversidade

É um amor sem barreiras, destaca Angela. Ela acrescenta que, no começo a mãe sentiu-se com vergonha por ser mais velha que Elias, mas ele deixou claro que isso não seria um problema e considerou que o sentimento entre eles era o mais importante. A partir desse momento, decidiram morar juntos. Elias assumiu o papel de pai para Angela e sua outra irmã, que ainda eram crianças na época. Além disso, ele também desempenha um papel importante na criação dos netos.

Essa é uma união resiliente que apesar de ter enfrentado diversos desafios ao longo dos anos, Maria destaca que Elias é uma pessoa maravilhosa, muito diferente de seu primeiro marido. Hoje, já são 28 anos de união entre eles. Ângela relata que o casal passou por momentos difíceis, mas juntos conseguiu superá-los. A cumplicidade e o amor que os sustentam são a base sólida da união duradoura.

É difícil dizer adeus para um jovem de apenas 21 anos

A história de Elias e Maria é um exemplo inspirador de amor que ultrapassa as barreiras impostas pela idade. Eles mostram que, quando o sentimento é verdadeiro e a conexão entre duas pessoas é forte, o amor pode superar qualquer obstáculo. No Dia dos Namorados, essa história nos lembra que o amor não conhece limites e que a diferença de idade é apenas um número diante do poder do afeto e da cumplicidade.