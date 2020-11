IFFar prepara programa de promoção ambiental para a pesca amadora

No final de outubro, o professor Marcel Hastenpflug, do IFFar, se reuniu no Gabinete da Prefeitura Municipal de Alegrete com o Prefeito Márcio Amaral e as Secretárias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero, e do Meio Ambiente, Gabriella Trindade Segabinazi.

O objetivo do encontro foi a apresentação do Programa de Extensão coordenado pelo professor Marcel, denominado PIRAJEPOI – A pesca amadora como promotora de consciência ambiental, turismo e renda para o Rio Grande do Sul.

O programa, como o próprio nome diz, visa atuar na educação ambiental, na promoção do turismo na região, bem como na geração de renda para comunidades ribeirinhas, usando a pesca como ferramenta para tal.

“A reunião foi bastante proveitosa, sendo que o Prefeito demonstrou apoio ao programa e as secretárias disponibilizaram suas pastas para desenvolvimento de ações conjuntas”- disse professor Marcel.

Um dos projetos futuros do programa, tão logo finalize o distanciamento social imposto pela pandemia, é atuar diretamente dentro das escolas de Ensino Fundamental, promovendo palestras e atividades lúdicas relacionadas à pesca para o público infanto-juvenil.

A Secretária do Meio Ambiente colocou a Sala Verde, localizada no Porto dos Aguateiros, à disposição para desenvolvimento de ações do programa.

Neste mês de novembro, está marcada outra reunião de apresentação do PIRAJEPOI junto com o comando da Polícia Militar Ambiental de Alegrete.

Ainda, serão buscadas parcerias com o executivo municipal de Manoel Viana, outro município que é foco potencial do Programa de Extensão.

Fonte e foto: IFFar