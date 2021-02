IGP atende homicídio em Uruguaiana

Compartilhe















O IGP de Uruguaiana atendeu, na manhã de hoje, um caso de homicídio envolvendo um trabalhador de uma granja, na zona rural do município.

A pedido da Polícia Civil, o Perito Criminal do Posto de Criminalística iniciou o atendimento às 10h55 da manhã, no veículo usado para transportar a vítima em busca de socorro.

O corpo foi então liberado para a funerária, que fez o transporte até o Posto Médico-Legal de Uruguaiana, onde já será feita a necropsia pelo Perito Médico-legista.

O Perito criminal está neste momento no local onde foram efetuados os disparos, para fazer a segunda parte do trabalho de perícia em local de crime. Todo o atendimento foi feito pelos servidores do IGP de Uruguaiana.

Por ASCOM / IGP