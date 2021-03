Imagem deprimente: carrinho de supermercado abandonado e cheio de lixo podre

Compartilhe















No início da semana, a reportagem flagrou um carrinho de supermercado cheio de lixo, próximo a rodoviária de Alegrete.

A cena tem se repetido quase que diariamente pelas ruas centrais do município. Não foi a primeira vez, nem será a última que o tema será abordado no PAT. Dessa vez, o carrinho estava com lixo dentro, roupas velhas e produtos cheirando a podre. O local fica na calçada do muro da estação ferroviária, contracenado com obras de artes expostas no local.

Com circulação de pedestres pelo local, o lixo exalando cheiro ruim está exposto no carrinho de supermercado. A reportagem entrou em contato com o supermercado e informou a localização do carrinho. Abandonado a quase 1km de distância do estabelecimento, o carrinho terá de ser higienizado para retornar ao centro de compras.

A cena é possível ser notada a cada esquina, rua ou calçada. São vários relatos de pessoas que já encontraram carrinhos de supermercados dentro de prédios residenciais, garagem e pátios de casas do centro. Alguns gerentes de supermercados com a pandemia limitaram a saída de clientes com carrinhos, mesmo assim cenas como esta viraram rotina na cidade. Teve casos de carrinhos virarem lixeira e até encerra para pintos.

O assunto é considerado questão cultural, e mau hábito dos consumidores que após usarem o utensílio não devolvem para sua base. As redes de supermercados têm feito esforços para suprir a demanda de carrinhos, mas a própria clientela não está ajudando nesse quesito.

Júlio Cesar Santos