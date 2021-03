Mesmo em horário reduzido na pandemia, Liga mantém atendimento

Compartilhe















A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete continua o atendimento a pacientes cadastrados na entidade que precisem de alimentos e medicação ou encaminhamentos para consultas e tratamento.

A presidente da Liga, Citânia de Lima Kieffer, informa que o atendimento na pandemia é reduzido, sendo das 14h às 16h com o máximo de cuidados sanitários com a entrada de uma pessoa por vez no local. – Nós nunca paramos, porque as pessoas precisam e só enfrentamos falta de recursos.

A entidade tem 450 cadastrados com os mais variados tipos de câncer. Os que precisam fazer aplicação de radioterapia ou quimio em

Uruguaiana são encaminhadas pela Liga, que paga um local para que estas pessoas possam ficar enquanto fazem as aplicações.

As dificuldades são quanto às condições para poder manter os serviços, já que não podem fazer nenhum evento e contam com alguma ajuda de pessoas da comunidade.