Impasse no transporte para o IFFar atinge ponto crítico; não há aulas na instituição

A notícia, que chegou repentinamente, foi recebida com perplexidade pelos estudantes, conforme afirmaram Eduarda Dorneles, do diretório de biologia, e Tuigg Barcelos, do diretório acadêmico A.D.S., representando a liderança estudantil do instituto. Acompanhados pelo presidente da União Estadual dos Estudantes e outros membros, os alunos expuseram suas preocupações aos vereadores.

Cavalheirismo, educação e sinceridade, são marcas de Matteus Amaral no BBB 24

Segundo relatos dos alunos, após uma manifestação pela manhã em frente ao Centro Administrativo, eles conseguiram uma audiência com o prefeito Márcio Amaral. Durante essa reunião, Carlos Henrique Campos Cordeiro, presidente do Grêmio Estudantil, relatou que o Prefeito destacou a impossibilidade de subsidiar o transporte devido ao ano eleitoral, citando questões legais. Diante disso, os estudantes apresentaram uma proposta ao gestor municipal: uma tarifa única, pagando por 22 dias de passagem ao preço de R$ 5,50 cada, totalizando R$ 250,00. O Grêmio Estudantil do IFFar informou que aguardará até a próxima segunda-feira pela resposta do Executivo.

Menor de 14 anos saiu para ir ao cinema e desapareceu em Alegrete

No entanto, à noite, os alunos não conseguiram transporte, pois receberam a informação de que os motoristas solicitaram afastamento da empresa Fronteira D’Oeste. Em comunicado oficial, a Direção Geral do IFFar – Campus Alegrete anunciou a suspensão das atividades letivas do turno noturno do dia 18/03, assim como das atividades presenciais nos turnos diurno e noturno do dia 19/03.

Em contato com a empresa, um representante, Cleiton Cajuru, explicou que uma reunião havia sido agendada para a próxima quarta-feira, mas os motoristas estariam enfrentando ameaças. Houve relatos de que um estudante já teria abordado um motorista com uma faca, além de retaliações e danos intencionais, o que deixou os trabalhadores receosos. Diante disso, eles solicitaram o afastamento da empresa, o que impossibilitou a operação dos veículos naquela noite. No entanto, está prevista uma reunião na empresa na manhã de terça-feira, além do cumprimento de 30% do serviço previsto, ou seja, um ônibus realizará a linha para o Passo Novo.

Diante desses acontecimentos, os alunos planejam retornar à Câmara de Vereadores na manhã desta terça-feira(19), a partir das 8h30, para reivindicar o transporte e obter respostas da empresa Fronteira D’Oeste e da Prefeitura Municipal de Alegrete.

“A ideia era que a passagem tivesse o mesmo valor do transporte público, não um valor de R$ 7,25. No entanto, esse acordo que foi feito para que pudesse ser um valor único já iria nos auxiliar. Estamos lutando por nossos direitos”, afirmam os estudantes.

Na sessão da Câmara de Vereadores desta noite, o grupo foi ouvido pelos legisladores. Anilton Oliveira mencionou que parece que estão querendo expulsar o IFFar do município, o campus que completa 70 anos esta semana.

Abaixo, a nota oficial do IFFar na íntegra:

A Direção Geral do IFFar – Campus Alegrete informa à comunidade acadêmica que foram suspensas as atividades letivas do turno noturno de hoje, 18/03, bem como as atividades letivas e administrativas presenciais nos turnos diurno e noturno de amanhã, dia 19/03.

Justificamos a medida pois fomos informados, há pouco, que o transporte noturno de hoje (18/03), realizado pela Empresa Expresso Fronteira D’Oeste, não ocorrerá.

Além disso, a empresa informou que amanhã (19/03) disponibilizará apenas um ônibus (Rota 1) dos três que fazem a linha Alegrete x Passo Novo, o que inviabiliza o deslocamento de grande parte de estudantes e servidores que residem em Alegrete.

Lamentamos o fato ocorrido e informamos que notificaremos a Prefeitura de Alegrete, concedente da linha Alegrete x Passo Novo, para que seja restabelecido o transporte público o mais breve possível.