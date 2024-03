Moradores de rua da Vera Cruz enfrentam alagamentos em razão de bueiros entupidos

Share on Email

A chuvarada que caiu em Alegrete, desde a última quinta-feira, acumulando mais de 270 mm, no Município, causou enxurradas, causou danos em estradas e já desalojou pessoas de bairros ribeirinhos aqui na cidade.

Nos bairros, os problemas são recorrentes e os bueiros não dão vazão quando acontece chuva forte. A do último sábado deixou uma rua na Vera Cruz como se fosse um rio, dificultando a saída das pessoas de casa. A moradora, Raquel Oliveira, da rua Vitorino Portela, daquele bairro diz que reclamou dessa situação no gabinete de um vereador. A dona de casa diz que tem lixo e até bichos mortos que pessoas, até de outros bairros jogam no local e isso ajuda aumentar os alagamentos em muitas áreas de Alegrete, mas independente disso os bueiros devem ser limpos.

Ela entrou em contato com o gabinete do vereador Cléo Trindade pedindo que ele interferrise junto à Secretaria e Infraestrutura para solicitar que bueiros fossem limpos para ajudar as famílias. Raquel informa que receberam a resposta de sua Secretária de que não tem como a Infra limpar os bueiros naquele local porque é area de invasão.