Inaugura loja exclusiva para revendedores do Grupo Boticário

O evento teve grande repercussão nas redes sociais da página do PAT, gerando expressivo engajamento e inúmeras mensagens parabenizando os proprietários pela conquista.

A nova loja, localizada na Praça General Osório, nº 40, oferece um ambiente mais amplo, moderno e voltado exclusivamente aos revendedores multimarcas do Grupo Boticário, contemplando as marcas O Boticário, Quem Disse, Berenice?, O.U.I e, em breve, Eudora.

O objetivo do espaço é proporcionar atendimento personalizado, pronta entrega de produtos, acesso às promoções e campanhas em vigor, além de fortalecer ainda mais a parceria com os revendedores da região.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito municipal, senhor Jesse Trindade dos Santos, do secretário de Desenvolvimento Econômico, senhor Fernando Ferreira da Costa, além de representantes de diversos segmentos, revendedores, equipe Boticário, imprensa local, amigos e familiares.

Durante o evento, a empresária Tânia Mara Vontobel Breyer relembrou o início de sua trajetória no segmento de venda direta, em dezembro de 2011, quando iniciou os trabalhos em um pequeno espaço. Com o crescimento da demanda, a equipe se transferiu para a rua dos Andradas, até culminar nesta tão sonhada inauguração.

Hoje, a operação atende cerca de 570 revendedoras em Alegrete e Manoel Viana, com expectativa de crescimento até o final do ano. Um dos principais diferenciais do novo espaço é a agilidade na entrega, fator essencial para fidelização de clientes e aumento nas vendas.

Tânia também fez questão de agradecer a todos que contribuíram para a realização do projeto — engenheiros, arquitetos, equipe da venda direta e colaboradores da loja matriz. Emocionada, deu as boas-vindas ao filho Diogo e à nora Graziele, que passam a integrar a equipe com o propósito de somar e impulsionar os negócios da família. Ela também mencionou com carinho o filho Tiago, que, mesmo morando em outra cidade, permanece presente sempre que possível.

Encerrando seu discurso, a empresária destacou que o novo espaço representa um importante avanço para o Grupo Boticário em Alegrete e região, reforçando o compromisso com os revendedores e com o desenvolvimento da comunidade local. Após solenidade foi oferecido um delicioso coquetel ao som do talentoso João Maria.

Para ser uma revendedora é só entrar em contato, na loja física ou pelo WhatsApp 55 999247044 para fazer o cadastro, e trazer documentos como o CPF, RG e comprovante de endereço.

https://www.instagram.com/vd.oboticario.alegrete?igsh=MW1lZG56dnM2aTA5dA==

Aline Menezes

Fotos: Alisson Machado