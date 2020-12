Inaugurou Lilla – um novo conceito para a mulher alegretense

Inaugurou neste dia 3 de dezembro, Lilla um novo conceito em moda íntima, moda praia e moda fitness.

Lilla – no hinduísmo representa um jogo de autoconhecimento, o jogo da vida. Nada mais justo essa homenagem às mulheres que, diariamente ao longo dos séculos enfrentam desafios, buscam equilíbrio, o empoderamento, a liberdade de escolha, a conquista da independência financeira e dos direitos políticos.

(empresária Aline Moutinho e a Designer de Interiores Ana Carolina Houayek Grierson)

O Sonho:

A empresária Aline Moutinho comenta que, há algum tempo almejava investir no próprio negócio. Seu sonho era apresentar um projeto ousado e inovador, que fosse capaz de identificar e destacar a essência da mulher em todas as fases da vida.

O segmento de moda íntima, praia e fitness é um sonho realizado e Lilla, vem com o propósito de apresentar à comunidade alegretense o que há de mais moderno no mundo feminino, com marcas renomadas Hope, Daniela Tombini – uma sofisticação da moda sleep e Lua Luá que unem conforto, beleza, inovação e qualidade.

O Projeto:

A Designer de Interiores Ana Carolina Houayek Grierson, entendeu a ideia da sua cliente Aline Moutinho. A partir daí, desenvolveu um projeto harmonioso, funcional, valorizando cores, iluminação e visando saúde e segurança dos seus clientes.

Lilla é uma marca construída com muita dedicação e carinho como forma de reconhecimento à beleza e à evolução feminina.

Lilla – Você é mais que um padrão!

Endereço: Luiz de Freitas, 120 – Centro

Instagram: @lilla.alegrete

Aline Menezes