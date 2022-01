Inaugurou Lux Revestimentos e Acabamentos, mais beleza e funcionalidade à sua obra

Porém, nessa fase é preciso ter muito cuidado na hora de escolher e investir em revestimentos e acabamentos e não extrapolar o orçamento.

Inaugurou Lux Acabamentos e Revestimentos, mais beleza e funcionalidade à sua obra



Pensando nisso, e também por ter dificuldade de encontrar produtos à pronta entrega, o empresário Francisco Oliveira (Tabelião e Registrador do Cartório de Registro Civil), decidiu investir no segmento de revestimentos e acabamentos e oferecer aos alegretenses produtos de qualidade, de marcas renomadas, com preços justos e, principalmente, com estoque disponível à pronta entrega.

Para tornar esse sonho realidade, ele contou com a experiência do amigo e hoje, gerente comercial da Lux, Antenor Martini. Um desafio acompanhado de muito trabalho e dedicação e que, após meses, enfim foi concluído com muito sucesso.

Inauguração:

Chegou a empresa Lux Revestimentos e Acabamentos! Inaugurada em 18 de janeiro, a empresa está localizada na Avenida Assis Brasil, 1300 – Cidade Alta. A proposta da empresa é surpreender os clientes com variedade de produtos de qualidade, preços acessíveis e atendimento diferenciado.

Lux Revestimentos e Acabamentos oferece uma linha completa de acabamentos e tudo mais que você precisar para a sua obra.

• Porcelanatos;

• Cerâmicas;

• Louças;

• Metais;

• Luminárias;

• Gesso.

Lux Revestimentos e Acabamentos é uma realidade e está de portas abertas à espera da comunidade para apresentar um novo conceito em acabamentos, trazendo mais elegância, beleza e funcionalidade à sua obra.

