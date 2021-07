Share on Email

Na madrugada deste sábado(24), uma casa foi totalmente destruída pelas chamas no bairro Vila Grande, em Alegrete.

Conforme informações dos Bombeiros, o morador não estava na residência no momento do sinistro. Quando a guarnição chegou, ao endereço, as chamas já tinham se alastrado e a casa ficou completamente destruída.

Houve a extinção do fogo e feito o rescaldo. Não há informações sobre as possíveis causas do sinistro.

A Brigada Militar também esteve no local. Não houve feridos. A guarnição dos Bombeiros estava composta pelo sargento Cadona e soldados Neto e Escarrone. O incêndio ocorreu por volta das 4h deste sábado(24).

