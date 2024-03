Incêndio destrói casa volante no bairro Santo Antônio: moradora perdeu tudo

Share on Email

Todos os pertences de Ilce, incluindo documentos, dinheiro, móveis, eletrodomésticos, roupas e outros itens, foram consumidos pelas chamas, deixando-a apenas com a roupa do corpo.

Segundo relatos da moradora, sua residência estava localizada na última rua do bairro Santo Antônio e foi deslocada para a rua Nelci Fontoura Pedroso devido às cheias do rio Ibirapuitã. O rápido trabalho dos bombeiros foi fundamental para conter o sinistro e evitar que as chamas se espalhassem para outras casas.

Para aqueles que desejam oferecer assistência à moradora, é possível entrar em contato pelo número 55 99936-1398. Não há detalhes sobre as causas e como o fogo ocorreu, pois no momento, a moradora não se encontrava no endereço.