Acidente envolvendo SW4 e carrinho de lanches é esclarecido

Segundo ele, a esposa, que está gestante, teria perdido o controle do veículo, uma SW4, devido ao início do temporal. O acidente resultou na colisão com uma placa de sinalização do Estacionamento rotativo e um carrinho de lanches pertencente à conhecida localmente como “Tia Iara”.

Dia da Síndrome de Down – a T21 de aceitar as diferenças daqueles que nascem com muito amor

A preocupação imediata da gestante foi com o bebê, o que motivou a saída rápida. O esposo relatou que, nesse momento inicial, estavam concentrados em assegurar o bem-estar da esposa e do bebê que está a caminho. No entanto, eles já estavam em contato com a proprietária do carrinho de lanches atingido pelo veículo para assumir a responsabilidade pelos danos causados. Eles destacaram que estão comprometidos em ressarcir os prejuízos.