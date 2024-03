Fim de semana com rodadas do futebol amador canceladas em Alegrete

Share on Email

A dez dias, o Município de Alegrete vem enfrentando um período chuvoso. Segundo informações da Defesa Cívil, o volume das precipitações ultrapassaram os 300 mm nos últimos dias.

Em virtude disso, as rodadas do futebol amador estão canceladas. Os jogos estão sendo sediados no estádio Municipal Farroupilha e por não possuir um sistema de drenagem em perfeito estado, a Liga Alegretense de Futebol resolveu transferir os jogos que aconteceriam neste fim de semana.

Segundo informado pela entidade, tão breve a normalização das chuvas em Alegrete, o campeonato deve voltar com as rodadas normalmente. Os “quarentinhas” estão nas semifinais, já os aspirantes e principal, estão na fase classificatória.