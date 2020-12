Incêndio, em anexo de casa, mobiliza Corpo de Bombeiros em Alegrete

Fogo consumiu o material que estava no local na manhã desta segunda-feira (7). Ninguém se feriu.

Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros em Alegrete. O fogo atingiu um anexo de uma casa no bairro Vila Grande. De acordo com os Bombeiros, não há informações sobre a origem do sinistro, pois não havia pessoas no anexo. A família estava na casa que fica na frente e não foi atingida.

No anexo, de madeira, havia alguns materiais como máquina de lavar roupa, freezer entre outros pertences que foram atingidos pelas chamas e ficaram danificados. A equipe dos Bombeiros estava composta pelos sargentos Ramos, Lagemann e soldado Quadros. O sinistro foi por volta das 11h15min.