Morte de adolescente no Parque dos Patinhos mobilizou familiares e amigos neste domingo

Na tarde de domingo(6), uma semana após a morte trágica do adolescente Roni dos Santos Luiz, de 15 anos, no lago do Parque Rui Ramos, familiares e amigos realizaram uma caminhada pacífica do bairro Nilo Soares Gonçalves até a Praça dos Patinhos.

Com cartazes e balões brancos, eles realizaram um ato que demonstrou o amor pelo ente querido e com o objetivo de um esclarecimento sobre o que causou a asfixia mecânica. Essa é uma dúvida que a família tem em relação ao que aconteceu naquela madrugada chuvosa, disse Renata – irmã de Roni.

O laudo, que a reportagem do PAT, teve acesso, aponta que Roni faleceu em decorrência de asfixia mecânica provocada pelo próprio vômito. Até o momento, o relato dos amigos que estavam com ele é de que o adolescente teria comentado que levou um choque em uma das lâmpadas do lago. A caminhada iniciou na rua M do bairro Nilo Soares Gonçalves e seguiu até Avenida Caverá, Tiaraju, Ibirapuitã e Alexandre Lisboa, até o Parque. No local, o grupo realizou uma oração e soltou os balões.

Renata disse que o irmão era um menino que tinha o sonho de ir para o Exército. Ele estava sempre alegre e cativava a todos por onde passava com seu jeito meigo e carinhoso. Todos usavam máscara e também carregavam álcool em gel.

Roni e um amigo entraram no lago na madrugada do último dia 29. Um militar foi o responsável por tirar o menor do lago. Em contato, na última sexta-feira(6), com o Delegado Maurício Arruda, sobre o caso, foi informado que a Polícia Civil está aguardando a conclusão do laudo. Desde o primeiro momento que os policiais civis tiveram conhecimento da tragédia foram realizadas diligências e a investigação para elucidar o caso.

Em contato com a Prefeitura Municipal, naquele domingo, a informação foi de que o responsável pelo setor de iluminação da Prefeitura acompanhou os policiais civis e as medidas solicitadas foram providenciadas.

