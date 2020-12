Valente, AABB/Eliseo’s conquista o 3º lugar na Liga Gaúcha Sub-20

O representante alegretense conquistou o 3º lugar na Liga Gaúcha Sub-20. Jogando o triangular semifinal em Erechim no último sábado (5), jogando no Caldeirão do Galo.

A AABB/Eliseo’s conseguiu vencer a AGE de Gauporé e acabou perdendo para os donos da casa, e encerrou a edição de 2020, como o terceiro melhor clube da competição.

A equipe alegretense foi valente. Depois de uma semana turbulenta com a troca de cidade-sede em virtude da bandeira vermelha, a semi foi em Erechim.