Incêndio em casa mista mobiliza Bombeiros no interior de Alegrete

Imóvel fica na localidade da Palma, cerca de 20km da cidade. Um funcionário estava no local e não se feriu. Ele, segundo os Bombeiros, teve uma atitude correta ao isolar a área com água da piscina para que o fogo não atingisse as demais dependências da casa.

De acordo com a guarnição que atendeu a ocorrência, eles foram acionados na tarde desta segunda-feira (3), para combater um incêndio em uma residência no interior. No local, os militares realizaram a extinção das chamas que estavam na cozinha e, em uma outra peça. O fogo também atingiu parte do forro.

Ainda, segundo a proprietária, no dia anterior um princípio de incêndio tinha ocorrido, mas controlado por eles. Tudo indica que o problema possa ser na fiação elétrica, devido ao fato da casa ser bem antiga.

Os Bombeiros realizaram trabalho por mais de uma hora. A guarnicão que atendeu a ocorrência estava composta pelo sargento Cadona e os soldados Borges, Guedes e Quadros.