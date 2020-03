Iniciou a 22° Semana Municipal da Mulher

Iniciou na manhã desta segunda-feira(2), a 22° Semana Municipal da Mulher. A abertura oficial do evento ocorreu na Câmara de Vereadores de Alegrete.

Nesta ocasião, foi descerrada a placa em homenagem a ex- vereadora Leny Fagundes Caldeira. A sala da Secretaria Geral da casa agora é denominada de “Sala Leny Fagundes Caldeira”. A ex-vereadora muito contribuiu com o Município, sempre esteve à frente de projetos e ações. Leny foi Rotariana, vereadora, presidente de bairro e voluntária por muitos anos no Asilo dos vovôs.

Também houve uma roda de conversa com as jovens, Mariana Peres e Carol Machado, que relataram às funcionárias da casa, e as convidadas suas vivências e experiências. Ainda participaram, o Prefeito Márcio Amaral, Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete, Valeriano Neto, vereadores e demais autoridades.

A comunidade está convidada a participar das atividades da Semana Municipal das Mulheres.