Incêndio mata duas mulheres e deixa cinco feridos em Capão da Canoa

Mortas e quatro dos feridos são da mesma família.

Um incêndio de grandes proporções deixou duas mulheres mortas e cinco feridos neste sábado (15), na praia de Capão Novo, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O fogo destruiu totalmente três casas e deixou uma parcialmente danificada. Seis das vítimas são da mesma família.

Conforme o Corpo de Bombeiros, morreram Rosimari de Souza Tavares, 48 anos, e Taís Tavares Nascimento, 32 anos. Os bombeiros foram chamados ao local, que fica afastado da área central da praia, às 2h17min e trabalharam até as 6h30min para conter as chamas e fazer o rescaldo do incidente.

O proprietário da residência, Victor Diego de Souza Tavares, 31 anos, foi socorrido junto com os filhos, de 11 e um ano e meio, e um vizinho com ferimentos ao hospital de Capão. Victor e um dos filhos foram transferidos para Porto Alegre devido à gravidade dos casos, segundo a Brigada Militar. As causas do incêndio são investigadas.

Fonte: Gaúcha/ZH