Acidente entre moto e carro na Ponte Borges de Medeiros

O motociclista, de 36 anos, foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA.

De acordo com a Brigada Militar, o relato foi de que o motociclista trafegava sentido centro/Zona Leste e a condutora do Fiesta no sentido contrário.

A mulher de 21 anos que dirigia o Fiesta, disse que quando percebeu o piloto estava em sua direção, mesmo tentando desviar, ele bateu no retrovisor e na lateral do carro. Ainda de acordo com os policiais, o motociclista falou que teve um mal súbito em razão de um problema de saúde(diabetes). O acidente foi na Ponte Borges de Medeiros por volta das 12h deste sábado(15).

Os dois veículos tiveram avarias. A motorista do carro nada sofreu.