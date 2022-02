incorrigível e com extensa ficha criminal, homem é preso por recorrentes furtos no comércio

Share on Email

Reincidente, indivíduo foi preso pela Brigada Militar, na tarde de sexta-feira, após furtar em lojas da região Central, em Alegrete.

De acordo com a ocorrência, vulgo Macaco, que já possui um extensa ficha pelo mesmo crime, foi flagrado por funcionários de uma loja ao entrar no estabelecimento e trocar a camiseta que estava por uma da loja. Ao sair sem pagar, os policiais militares foram acionados e, durante as buscas, o localizaram em frente a uma outra loja.

Na abordagem, dentro da sacola, do acusado, os policiais militares encontraram outras mercadorias de outros estabelecimentos comerciais, sem procedência, que posteriormente houve a confirmação de funcionários de que seriam objetos furtados, assim como, a camiseta “trocada” em outra loja.

Diante do histórico já conhecido e dos produtos furtados, o acusado foi preso em flagrante por furto. Ele foi levado à Delegacia de Polícia e, em contato com o Delegado de Plantão foi ratificada a prisão. Os produtos foram apreendidos e, na sequência, restituídos aos responsáveis pelas lojas alvo do indivíduo.