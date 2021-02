Infestação de carrapatos é grande na cidade e nada esta sendo feito, alerta vereadora

Compartilhe















Em outubro de 2020 a OPAA iniciou o trabalho para tentar buscar soluções para a quantidade de carrapatos em cães em Alegrete. Foi feita uma pesquisa dos locais mais infestados e o tipo de carrapato que predomina em Alegrete. De acordo com a médica Veterinária e, agora vereadora, Dileusa Alves, o Instituto de Pesquisas Desidério Finamor da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP realizou a pesquisa para a OPAA. O trabalho foi realizado junto com a Secretaria da Saúde do Município (controle de vetores).

Foi constatado que o carrapato que predomina nos cães em Alegrete é o Rhipicephalus sanguíneo.

A partir dessa informação foi montado um comitê para tratar da questão, já que é um problema de saúde pública e, também, pode afetar a saúde de humanos, conforme a Veterinária. O Comitê sugeriu ao Prefeito que fosse publicado um Decreto Municipal para que as pessoas que tenham cães sejam responsáveis pela limpeza de seus pátios e cuidado com seus animais.

A vereadora Dileusa Alves informa que até o momento nenhuma medida foi tomada em relação a esse assunto, e gostaria de saber como vão tratar dessa questão visto que enquanto permanece o calor é alta a disseminação do carrapato no Município. – Estou sempre cobrando por saber da necessidade deste Decreto com as respectivas ações.

Vera Soares Pedroso