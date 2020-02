Inicia nesta segunda(10), a primeira etapa da Campanha de Vacinação Contra o Sarampo

Agora é a vez de crianças e jovens de 05 a 19 anos.

A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo deste ano começa nesta segunda-feira(10). Deverão se vacinar crianças e jovens dos cinco aos 19 anos, que nunca tomaram nenhuma dose, têm registrado apenas uma, perderam o cartão ou não lembram se estão com esquema vacinal completo. A imunização está disponível nos postos de saúde.

De 10 de fevereiro a 13 de março, o objetivo será vacinar crianças e jovens que ainda não receberam as duas doses de vacina com o componente sarampo.

O município de Alegrete, não registrou nenhum caso de sarampo, mas no Rio grande do Sul, desde agosto do ano passado, já foram registrados 82 casos, até o momento.

Vacinar contra o sarampo é importante para evitar complicações que podem evoluir para o óbito. O calendário básico de vacinação oferece duas doses da vacina contra o sarampo. Até os 29 anos todos devem ter duas doses da vacina e, dos 30 aos 49 anos uma dose.

A transmissão do sarampo ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra o vírus. É uma doença altamente contagiosa.

A vacina contra o sarampo está disponível em todas as salas de vacinas do município:

UBS com salas de vacina:

PAM – rua bento Gonçalves, 592, Cidade Alta;

ESF Jesus Franco Pereira – rua Padre Landel de Moura, 196, Vila Isabel;

ESF Boa Vista – rua Pedro de Souza Bisch, 525, Boa Vista;

ESF Prado – rua Olegaro Vitor de Andrade, 620, Vila Prado;

ESF Rondon – Marechal Rondon, 280, bairro Saudade;

ESF Piola – rua Temelaco Ruas, 26, bairro Piola;

ESF Saint Pastous – rua Francisco Felipe Soares, 312, bairro Saint Pastous

ESF Dr Romário – rua Vereador Gaspar Martins da Silveira, sn, Dr Romário;

ESF Promorar – rua Aloísio dos Santos Morais, sn, Promorar,

ESF Nova Brasília – rua Isabel Garaialde Peres, 135, Nova Brasília;

ESF Centro Social Urbano – Avenida Tiaraju, 1969, Capão do Angico;

ESF Vera Cruz – rua Tenente Juvenal Nascimento, 66, Emílio Zuñeda;

ESF Vila Nova – rua Benvindo Moutinho, 342, Vila Nova;

ESF Assentamento Rural Passo Novo – rua Alvaro Kruel, Passo Novo.