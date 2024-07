Iniciam Obras do Centro de Atendimento ao Turista em Alegrete

Share on Email

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo anunciou o início das obras do novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT). A cerimônia de inauguração ocorreu na última sexta-feira, com a presença de autoridades locais, representantes do setor turístico e membros da comunidade.

O novo CAT será um ponto de referência para visitantes, oferecendo informações essenciais sobre atrações turísticas, serviços locais e eventos culturais. O projeto, foi uma emenda impositiva do vereador João Monteiro. Além disso, o espaço terá como principal objetivo criar uma experiência aos turistas, e promover o crescimento econômico da cidade ao valorizar os recursos naturais e culturais do Município.

“Estamos muito entusiasmados com o início desta obra, que representa um marco importante para o turismo local,” afirmou Fernando Lucas, secretário de desenvolvimento econômico e turismo .”Este centro será fundamental para acolher nossos visitantes de forma adequada e informativa, contribuindo para o fortalecimento do nosso setor turístico.”, completou.

O projeto do CAT inclui espaço preparado para atender às necessidades dos turistas de forma eficiente. Entre as facilidades, haverá áreas de descanso, painéis interativos, mapas e folhetos informativos, além de uma equipe para prestar atendimento personalizado. A expectativa é que o Centro de Atendimento ao Turista esteja concluído e em pleno funcionamento em até 90 dias.