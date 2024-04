A força do pole dance e do empoderamento feminino em destaque em Alegrete

Na última semana, Alegrete recebeu a polerina internacional Silvia Ailin. Esta é a terceira vez que ela sai de Buenos Aires e vem ao Baita Chão. Descobrir a força que o corpo feminino tem e passar a praticá-la de dentro para fora, em todas as áreas da vida, desta forma, pole dance é descrito por muitas mulheres. A história do Pole Dance se mistura com a de pessoas que acreditaram no movimento, e que fizeram dessa arte sua voz.

O Workshop com Silvia Ailin ocorreu no Milena’Studio Pole Dance. A proprietária, Milena de Souza, expressou sua gratidão pela parceria e amizade de Silvia, que além de polerina, é diretora e organizadora de eventos. Ela também é conhecida por criar a Certificação de Exotic Pole, níveis 1 e 2, e formar instrutoras em diversos países das Américas e da Europa.

Com uma trajetória no pole dance desde 2009, Silvia se especializou em Exotic Pole a partir de 2015 e inaugurou seu próprio estúdio em Buenos Aires, dedicando-se integralmente à atividade desde então.

Em termos de reconhecimento, ela conquistou prêmios em competições no Brasil e Argentina. O workshop realizado em Alegrete proporcionou aos participantes a oportunidade de aprender com uma profissional reconhecida internacionalmente, enriquecendo a cena do pole dance na região e promovendo o intercâmbio de conhecimentos e técnicas. A prática do pole vai além dos benefícios físicos e de saúde, ele trabalha outro aspecto muito importante, o Empoderamento.