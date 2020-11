Inscrições abertas para o processo seletivo da URI Santiago com cursos únicos na região

Há 28 anos, a URI recebe alunos de várias regiões do Estado, sendo a 3ª mais lembrada entre as instituições privadas do Rio Grande do Sul! Em 2020, frente à pandemia, reinventou-se rapidamente e chegará ao fim do ano com aulas remotas e que garantiram muito aprendizado, sem falar na continuidade das pesquisas, eventos online e grupos de estudos.

Para 2021, a universidade traz uma proposta audaciosa, que é “sacie sua fome de conhecimento”, pois é possível pegar bons livros, misturar a tecnologia com laboratórios de ponta, acrescentar professores qualificados, interação pessoal e mais a rede de contatos e pronto! O aluno terá a receita para uma carreira promissora.

As inscrições para o processo seletivo estão abertas até 1º de dezembro, com prova de redação no dia 6 do mesmo mês. No momento da inscrição, os leitores do site Alegrete Tudo podem ganhar desconto, basta digitar no campo cupom ALEGRETEURI. As vagas para o vestibular são para 13 cursos: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Ambientais, Ciências Contábeis, Direito Diurno, Direito Noturno, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina Veterinária e Psicologia. FAÇA SUA INSCRIÇÃO pelo link http://inscricoes.urisantiago.br/

– Informações quentinhas:

*Oferece PROUNI, FIES, financiamento próprio e a grande novidade: DESCONTO na maioria dos cursos, o que deixará a mensalidade com o valor bem mais baixo. Basta fazer o vestibular e garantir a vaga!

*Graduação Ativa em 2021: mais flexibilidade de horários!

*Existe uma equipe de suporte pronta a atender o interessado. As dúvidas são respondidas diretamente pelo whats, clique no link https://bit.ly/38xH1YD