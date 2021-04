Inscrições abertas para os cursos superiores do Instituto Federal Farroupilha

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

O Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete está com inscrições abertas para os cursos superiores. As inscrições no processo seletivo são gratuitas e podem ser realizadas até o próximo domingo, dia 11/04, exclusivamente pelo site https://sis.iffarroupilha.edu.br/.

São 255 vagas distribuídas em 7 cursos superiores 100% gratuitos. A seleção será realizada com base na nota do ENEM. O candidato pode optar por utilizar a nota do ENEM de qualquer ano entre 2009 e 2020.

Confira os cursos superiores ofertados:

– Bacharelado em Zootecnia – 35 vagas – diurno

– Licenciatura em Ciências Biológicas – 40 vagas – noturno

– Licenciatura em Matemática – 40 vagas – noturno

– Licenciatura em Química – 30 vagas – noturno

– Tecnologia em Agroindústria – 40 vagas – noturno

– Tecnologia em Análise e Desenvovimento de Sistemas – 30 vagas – noturno

– Tecnologia em Produção de Grãos – 40 vagas – noturno

O IFFar – Campus Alegrete dispõe de um quadro de professores mestres e doutores, com destaque em suas áreas de atuação, proporciando uma experiência única para os alunos através da participação em projetos iniciação científica, extensão e inovação.

Além disso o IFFar possui uma Política de Assistência Estudantil que disponibiliza alimentação, auxílio financeiro aos estudantes em situação de vulnerabilidade social para auxiliar nos custos com o transporte, moradia com segurança 24h para alunos de outras cidades, bem como uma equipe de profissionais formada por assitentes de alunos, nutricionista, psicólogos, médica, dentistas, assistente social, técnicas em enfermagem e intérprete/tradutora de LIBRAS visando a permanência e o êxito do aluno durante a sua formação.

O edital e as informações sobre o processo seletivo estão disponíveís em htps://www.iffar.edu.br/graduacao, nas redes sociais https://facebook.com/iffaralegrete e Instagram – @iffaralegrete.