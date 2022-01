Insolação em pets: o calor pode levar seu bichinho à morte

Uma das coisas mais irrealistas no mundo é a ideia de que os animais de estimação, como gatos e cachorros, não sofrem com as mudanças de temperaturas como nós, humanos. Infelizmente, assim como nós, os bichinhos também sentem muito calor, muita sede e podem acabar adoecendo e sendo alvo de insolação.

Como já se sabe, a elevada temperatura corporal danifica as células e causa uma resposta inflamatória sistêmica ou corporal, que acaba danificando os órgãos, podendo levar a morte.

Sintomas de insolação em Pets

Respiração: A respiração ofegante ou rápida: mesmo sendo muito comum em cachorros, pode acontecer nos gatinhos que estão com muito calor e piora com a insolação;

Vômito: é bom prestar atenção nesse quesito, pois nem sempre significa algo que o animal comeu, pode ser o calor;

Diarreia: o famoso sintoma da desidratação ocasionada pela alta temperatura;

Sangramento: pequenos vasos podem romper e causar lesões avermelhadas na pele, sangue no vômito e nas fezes também podem surgir;

Aumento da frequência cardíaca;

Tremores: os músculos começam a tremer devido à alta temperatura corporal e desidratação;

Desorientação e inquietação: os pets ficam parecendo “barata tonta”, sem saber o que fazer e para onde ir;

Convulsões: na maioria das vezes acontece no extremo, quando o corpo já “não aguenta mais”.

O QUE FAZER?

Quando se deparar com essa situação, pulverize água em temperatura ambiente com um spray ou com as mãos. Após esse primeiro passo, o pet deve ser colocado em um ambiente fresquinho e confortável. A diminuição da temperatura corporal pode ser demorada e assim que a temperatura baixar o pet deve ser levado ao veterinário.

COMO PREVENIR?

Os bichinhos devem sempre estar em um ambiente fresquinho.

Água sempre fresca, com o calor extremo deve ser trocada de 3 a 6 vezes por dia. Uma dica interessante é deixar potes de água em mais de um lugar, assim quando um pote pegar sol, o outro estará na sombra.

Não deixar o pet em ambiente fechado no calor, como em carros ou cômodos fechados sem ventilação.

Alimente seus animais de estimação em ambientes fresquinhos, pois comer no calor pode piorar a situação.

Geovanna Valério Lipa