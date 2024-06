Instituto Mix forma novos profissionais em Alegrete

O evento, realizado no Centro Cultural de Alegrete, celebrou a conclusão dos cursos de Auxiliar Administrativo e financeiro, Auxiliar de Veterinário e Pet Shop, Barbeiro profissional, Confeitaria e Panificação, Informática, Maquiagem profissional, Designer de Sobrancelha, Extensão de Cílios e Massagem Profissional.

A abertura oficial contou com a participação do Presidente da Câmara de Vereadores senhor Moisés Fontoura, Franqueado do Instituto Mix senhor Maicke Pereira, Diretora senhora Mariana Medeiros e Coordenadora Pedagógica senhora Eduarda Nunes.

Os discursos da noite foram inspiradores e emocionantes. Foi destacada a importância da educação e da qualificação profissional na transformação de vidas. A Diretora fez questão de ressaltar o empenho e a dedicação dos alunos durante os meses de estudo. “Hoje, celebramos não apenas a conclusão de um curso, mas a conquista de sonhos e a abertura de novas oportunidades”, disse a senhora Mariana Medeiros.

Alguns formandos tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências e expectativas para o futuro. “Estou muito feliz porque realizei um sonho, não é fácil mas consegui, agradeço a todos do Instituto Mix que me apoiaram e me ajudaram a realizar o meu sonho, estou muito feliz e agradecida.”, declarou Andreza Antunes, formanda do curso de Auxiliar de Veterinário e Pet Shop. ”Me senti muito feliz e realizado, foi como um reconhecimento por todo o esforço que fiz.”, disse Gabriel Vargas, formando do curso de Auxiliar Administrativo e Financeiro. “Pra mim foi muito emocionante nunca imaginei que teria uma formatura assim e fui surpreendida estar com a família amigos, colegas de curso, pessoal responsável pela escola, profe Denise e as demais professoras que fizeram desse tempo de curso uma experiência inesquecível. Aprendi muito e fiz grandes amigos que vou levar pra vida toda.”, declarou Carina Dias formanda do curso de Confeitaria e Panificação.

O Instituto Mix de Alegrete reafirmou seu compromisso com a educação de qualidade e a transformação de vidas. A escola, que se destaca pela excelência em seus cursos profissionalizantes, tem como missão preparar seus alunos para o mercado de trabalho, proporcionando não apenas conhecimento técnico, mas também desenvolvimento pessoal.

A formatura foi uma celebração de conquistas, mas também um ponto de partida para novas jornadas. Os formandos saem do Instituto Mix com a confiança e a qualificação necessárias para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Cada um deles carrega consigo não apenas um diploma, mas a certeza de que sonhos podem se tornar realidade com dedicação e esforço. Desde 2017 o Instituto Mix de Alegrete já formou mais de 1.200 profissionais nas áreas de Saúde, Beleza, Tecnologia, Construção Civil, Gastronomia, Idiomas, Administração e Interativo.

O evento de formatura do Instituto Mix de Alegrete foi um marco na vida dos alunos e uma prova do impacto positivo que a educação pode ter na sociedade. A escola continuará a desempenhar um papel fundamental na formação de profissionais competentes e comprometidos, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade e da região.

Parabéns a todos os formandos! Que esta seja apenas a primeira de muitas conquistas em suas carreiras e vidas pessoais. O Instituto Mix de Alegrete orgulha-se de cada um de vocês e deseja sucesso em todas as futuras empreitadas.