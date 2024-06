Geada e muito frio em Alegrete

Share on Email

A sensação térmica, sempre um pouco menor, fez com que aqueles que precisaram sair cedo usassem os mais pesados agasalhos para enfrentar a friagem. A previsão é de que o município enfrente ainda um frio mais intenso, com temperaturas beirando mínimas de 2ºC no fim de semana.

Com tanto frio, crescem as vendas de lenha para aquecer ambientes que têm fogão a lenha e lareiras, assim como de aquecedores elétricos. Para evitar problemas respiratórios, é importante que todos se mantenham bem aquecidos e alimentados. Nesta época, é recomendado ingerir frutas ricas em vitamina C, como laranja e bergamota, que são abundantes em Alegrete.