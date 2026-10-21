Integração regional e força do Pampa marcam o segundo dia do 5º Fórum de Turismo

O segundo dia do 5º Fórum de Turismo de Alegrete foi marcado pelo diálogo, pela integração regional e pela construção de estratégias conjuntas para o desenvolvimento do turismo no Pampa gaúcho. Promovido pela Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), o evento reuniu lideranças políticas, representantes de instituições, empreendedores e profissionais do setor para discutir experiências de sucesso e novas oportunidades para os destinos da região.

A abertura dos trabalhos foi conduzida pela cerimonialista e administradora Gabriela Marçal, que agradeceu o apoio do SEBRAE, do Centro Empresarial de Alegrete, da APATUR, do CODEPAMPA e da Casa Andradas. A participação das entidades reforçou a importância da união entre o poder público, as instituições e a iniciativa privada para consolidar o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e valorização da identidade regional.

Cooperação entre municípios fortalece o turismo regional

Um dos destaques da manhã foi o painel “Experiências que Transformam Destinos”, conduzido pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, Fernando Lucas da Costa. A atividade reuniu representantes de diferentes municípios para compartilhar experiências, apresentar iniciativas e debater caminhos para o fortalecimento do turismo regional.

Participaram do encontro o prefeito de Alegrete, Jesse Trindade; o prefeito de São Gabriel e vice-presidente do CODEPAMPA, Lucas Menezes, acompanhado da secretária executiva da entidade, Cleide Caurio; o secretário de Manoel Viana, Eduardo Silva, e a diretora de Turismo, Raquel Caminha.

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Barra do Quaraí também esteve representada pelo vice-prefeito Mario Guilherme Jovanovichs Scapin e pelo secretário Argemiro Rocha. O encontro contou ainda com a participação do procurador do município, Daniel Rosso, de diretores da SEDETUR e de representantes do setor empresarial e turístico. O ex-prefeito Márcio Amaral participou das atividades do dia anterior, enquanto o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Arnaldo Paz acompanhou a programação desta quarta-feira.

A presença das lideranças evidenciou o avanço da articulação entre os municípios da Fronteira Oeste e da Campanha Gaúcha, ampliando o diálogo e a busca por iniciativas capazes de impulsionar a economia regional.

Turismo sem fronteiras e valorização do Pampa

Entre os principais pontos debatidos esteve a compreensão de que o turismo contemporâneo ultrapassa os limites administrativos dos municípios. Na prática, os visitantes buscam experiências que conectam diferentes localidades, valorizando o patrimônio histórico e cultural, o agroturismo, a gastronomia, as paisagens e as tradições gaúchas.

Nesse contexto, a integração regional surge como uma estratégia para ampliar a divulgação dos destinos, atrair investimentos, estimular o empreendedorismo e aumentar o fluxo de visitantes. A proposta é fortalecer o Pampa como um território de experiências complementares, no qual os municípios possam unir potencialidades e construir oportunidades em conjunto.

A programação da manhã também prevê a palestra técnica “Destino Turístico Inteligente”, ministrada por Cássio Falkembach, representante do SEBRAE. O tema aborda a importância da inovação, do planejamento e do uso estratégico de informações para qualificar a gestão turística e tornar os destinos mais competitivos.

Da discussão à prática: programação da tarde

O turno da tarde foi planejado para aproximar o debate institucional da realidade dos empreendedores e transformar as ideias apresentadas em iniciativas concretas.

Às 14h, a programação prevê a construção coletiva de compromissos para o turismo de Alegrete, em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), reforçando a participação social na formulação das políticas públicas do setor.

Às 15h, o painel “Do Fórum para a Prática” promove o diálogo com representantes do trade turístico local. Mediado por Elsa Moraes, com participação da turismóloga Anamyze, o encontro reúne o Dr. Francisco Rossal Araújo, das Vinhas do Alegrete; Reinaldo, das Cabanas do Alegrete; Bruna, da Fazenda Santa Marta; Iri, da Estação Alegrete; e representantes da gerência do Centro Empresarial de Alegrete.

A proposta é compartilhar experiências, identificar desafios e discutir formas de transformar o potencial turístico do município em produtos, serviços e oportunidades de negócios.

Na sequência, às 16h30, o painel “Como o digital pode vender um destino” reúne Aura, Emilly e Rodrigo Balsemão para abordar estratégias de marketing digital e inteligência de mercado. A discussão destaca o papel da comunicação e das ferramentas digitais na promoção dos destinos, na atração de visitantes e no fortalecimento da presença de Alegrete nos mercados turísticos.

Cultura e identidade para encerrar o encontro

O encerramento oficial está previsto para as 17h30, com apresentação artística do CTG Farroupilha e um coquetel especial com as Vinhas do Alegrete. A programação valoriza a cultura tradicionalista e a produção regional, conectando a identidade do Pampa às experiências que podem ser oferecidas aos visitantes.

Mais do que um espaço de debates, o 5º Fórum de Turismo de Alegrete busca consolidar um ambiente de cooperação, planejamento e participação coletiva. A integração entre municípios, instituições e empreendedores é apontada como um caminho para ampliar as oportunidades econômicas, valorizar as riquezas locais e fortalecer o turismo como instrumento de desenvolvimento sustentável.

A mensagem que marca o encontro é a de que o futuro do turismo regional depende do envolvimento de todos. Ao unir forças, compartilhar experiências e construir políticas públicas de forma participativa, Alegrete e os municípios vizinhos avançam na consolidação de um destino regional que valoriza a identidade, a cultura e a força do Pampa gaúcho.

Fotos:Prefeitura Municipal