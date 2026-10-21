Saúde da mulher é tema de atividades na 23ª Semana da Câmara em Alegrete

A programação foi promovida pela Procuradoria Especial da Mulher e reuniu profissionais da saúde, representantes de entidades, estudantes e integrantes da comunidade.

Durante as atividades, as ginecologistas Nilva Severo Perez e Livia Severo Perez conduziram um painel sobre prevenção e cuidados com a saúde da mulher. As profissionais destacaram a importância de conhecer o próprio corpo, observar possíveis alterações e manter os exames de rotina em dia, incluindo a mamografia, conforme a indicação dos profissionais de saúde.

As médicas também chamaram a atenção para a importância do diagnóstico precoce no tratamento do câncer. “Não tenha medo do diagnóstico. Quanto antes a gente descobrir e tratar, melhor resposta a paciente terá”, ressaltaram.

Durante a apresentação, foram divulgados dados de um relatório da Liga de Combate ao Câncer, segundo o qual cerca de 90 mulheres haviam sido diagnosticadas com câncer de mama em Alegrete em 2026. As profissionais também abordaram os casos da doença entre mulheres idosas e reforçaram que, com o tratamento adequado, é possível retomar a rotina e a qualidade de vida.

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Outro ponto destacado foi a importância do apoio familiar e social durante o enfrentamento da doença. Segundo as médicas, contar com uma rede de apoio pode contribuir para que as pacientes enfrentem o período de tratamento com mais segurança e acolhimento.

Tratamento fora de domicílio

A programação também abordou o acesso aos tratamentos especializados fora do município. O técnico em enfermagem Luciano Safon, responsável pelo setor de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) de Alegrete, explicou como funciona o encaminhamento de pacientes que precisam de atendimentos não disponíveis na rede local.

Durante a apresentação, ele detalhou o fluxo de atendimento e os municípios de referência utilizados para diferentes especialidades. No caso do câncer de mama, informou que a radioterapia é realizada em Uruguaiana, enquanto a quimioterapia ocorre em São Gabriel.

Rosário do Sul, Santana do Livramento, Ijuí e Santo Ângelo também foram citados como municípios de referência para determinados atendimentos especializados. Ao longo da atividade, Safon respondeu às perguntas dos participantes e esclareceu dúvidas sobre os procedimentos necessários para acessar os serviços.

Liga de Combate ao Câncer compartilha experiência

A Liga de Combate ao Câncer participou da programação apresentando o trabalho de apoio e acolhimento oferecido aos pacientes oncológicos. Uma integrante da entidade também compartilhou sua experiência pessoal durante o tratamento do câncer de mama, destacando a importância da prevenção e da atenção às mudanças no próprio corpo.

“A gente conhece o nosso corpo. Temos que fazer o autoexame”, afirmou. A participante também reforçou a importância dos cuidados preventivos e deixou uma mensagem de esperança a partir de sua trajetória: “Prevenção é tudo. Tudo passa”.

No encerramento das atividades, a presidente da Câmara e procuradora especial da Mulher, vereadora Firmina Soares, reforçou a necessidade de as mulheres priorizarem a própria saúde e manterem os exames preventivos em dia.

A programação contou com a presença do segundo-secretário da Câmara, vereador Leandro Meneghetti, e dos vereadores José Rubens Rosa Pillar e Pedro Paraíso. Também participaram estudantes da Escola Demétrio Ribeiro, representantes da Santa Casa, de secretarias municipais e da Escola Nehyta Ramos.

Fonte: Assessoria de imprensa- CMA