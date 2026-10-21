Semana Acadêmica de Fisioterapia da Urcamp Alegrete promove integração entre ciência, prática e diferentes áreas da saúde

A Universidade da Região da Campanha (Urcamp), campus Alegrete, realizará, nos dias 26, 27 e 28 de outubro, a 2ª Semana Acadêmica de Fisioterapia, com o tema “Conexão Fisio: Da Ciência à Prática”. As atividades ocorrerão das 19h às 22h, no Salão de Atos da instituição, com uma programação voltada à integração entre conhecimento científico, prática clínica e atuação interdisciplinar na área da saúde.

O evento tem como objetivo aproximar acadêmicos, profissionais e comunidade, promovendo discussões sobre a atuação fisioterapêutica e sua conexão com outras áreas da saúde. A proposta busca destacar a importância do trabalho conjunto entre diferentes profissionais na prevenção de doenças, na recuperação dos pacientes e na promoção da qualidade de vida.

Na segunda-feira (26), a programação abordará o tema “Fisioterapia e Esporte: Conectando Saberes entre Nutrição, Fisioterapia e Educação Física”. Participam da atividade a fisioterapeuta Dra. Gabriéli Bombach, o educador físico Matheus Aguilar e o nutricionista Cristhian Carrara. Os convidados irão compartilhar conhecimentos e estratégias integradas relacionadas à prevenção de lesões, à recuperação física e à melhora do desempenho esportivo.

Na terça-feira (27), o destaque será a neurologia, com a palestra “Neurociência na Prática: Abordagem Fisioterapêutica no Desenvolvimento Neuropsicomotor ao Longo da Vida”. As fisioterapeutas Dra. Chayene dos Santos, Dra. Paola Lima e Dra. Raquel Moraes apresentarão experiências e conhecimentos sobre a atuação da fisioterapia no desenvolvimento humano e suas particularidades nas diferentes fases da vida.

Encerrando a programação, na quarta-feira (28), será discutido o tema “Desafios do Tratamento para Dor Crônica: Olhar de Quem Ouve, Quem Toca e Quem Medica”. A atividade contará com a participação da farmacêutica Aline Castro e da psicóloga Nádia Mileto, que abordarão a importância de uma assistência multidisciplinar no cuidado às pessoas que convivem com dor crônica.

Após a palestra, será realizada uma roda de conversa com a fisioterapeuta Dra. Gabriéli Deponti Bombach, a farmacêutica Aline Castro e a psicóloga Nádia Mileto. O momento será dedicado à troca de experiências, ao esclarecimento de dúvidas e ao aprofundamento dos assuntos apresentados durante o evento.

A 2ª Semana Acadêmica de Fisioterapia da Urcamp Alegrete é gratuita e aberta ao público, constituindo uma oportunidade de atualização e aprendizado para estudantes, profissionais da saúde e comunidade em geral. Os participantes também receberão certificado de participação.

As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://eventos.urcamp.edu.br/index.php?class=Inscricoes::SelecionaPessoaFormControl::show(970)

Mais informações estão disponíveis no Instagram do curso, pelo perfil @fisioterapia_urcamp.

Além de promover o conhecimento e a integração entre diferentes áreas, a iniciativa reafirma o compromisso da Urcamp Alegrete com a formação de profissionais qualificados, críticos e preparados para os desafios contemporâneos da fisioterapia, valorizando a conexão entre ciência, prática profissional e cuidado humanizado.

Apoio e agradecimentos

A turma de Fisioterapia agradece a todos os patrocinadores e apoiadores que contribuem para a realização do evento, tornando possível a concretização desta iniciativa acadêmica.

Patrocinadores: Infinit Saúde Alegrete, Movi Clinic, CME Saúde Integrativa, CF Transportes, Quindim do Alemão, Auto Elétrica Reffatti, Flor de Açúcar Bolos Caseiros, EDC Denise Velasquez, Dr. Rolando Carballo, EEI Balão Mágico, Mila Bolos e Doces, FRC Jiu-jitsu, Ana Brum/Acessórios, Deliciart Confeitaria, Silvia Lopes Massoterapeuta, Sicredi, Contec Contabilidade e Assessoria.