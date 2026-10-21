Por trás da limpeza de Alegrete, o trabalho diário dos coletores de lixo

Enquanto muitas pessoas iniciam o dia com a rotina de trabalho ou ainda estão despertando, os coletores de resíduos já estão nas ruas de Alegrete, cumprindo uma tarefa fundamental para o funcionamento da cidade. Nesta quarta-feira, 21 de outubro, o Dia Nacional do Coletor de Lixo chama a atenção para a importância desses profissionais, cujo trabalho contribui diretamente para a limpeza urbana, a saúde pública e a preservação ambiental.

Muito além de recolher sacos e recipientes deixados nas lixeiras, os coletores desempenham uma atividade que exige esforço físico, agilidade, atenção constante ao trânsito e cuidado no manuseio dos resíduos. É um serviço indispensável para evitar o acúmulo de lixo nas residências, nos estabelecimentos comerciais e nas vias públicas.

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Um trabalho que faz a diferença na cidade

Em Alegrete, a coleta de resíduos integra os serviços essenciais de limpeza urbana, sob responsabilidade da estrutura municipal de gestão ambiental. A organização do serviço prevê roteiros por bairros e horários específicos, permitindo que o recolhimento ocorra de maneira programada na área urbana.

Conforme dados do Instituto Água e Saneamento, com base no Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA 2024), 92% da população de Alegrete é atendida pela coleta de resíduos domiciliares. Na área urbana, a cobertura informada é de 100%, enquanto na área rural chega a 14,5%, evidenciando diferenças no acesso ao serviço entre os moradores do município.

Os números reforçam a dimensão do trabalho e a importância de manter a estrutura de coleta, além de ampliar a conscientização sobre o descarte correto dos resíduos.

Valorização e respeito aos trabalhadores

A rotina dos coletores é marcada por desafios. Entre eles estão o peso dos materiais recolhidos, as condições climáticas, os riscos de acidentes e a exposição a objetos cortantes ou resíduos descartados de forma inadequada.

Por isso, a colaboração da comunidade é fundamental. Acondicionar corretamente o lixo, respeitar os dias e horários da coleta e separar materiais perfurocortantes de maneira segura são atitudes que ajudam a proteger os trabalhadores e tornam o serviço mais eficiente.

A valorização desses profissionais também passa pelo reconhecimento de que a limpeza da cidade não depende apenas do trabalho das equipes, mas da responsabilidade compartilhada entre o poder público e a população.

Coletores e garis: funções que se complementam

Embora os termos sejam frequentemente utilizados como sinônimos, existem diferenças entre as atividades exercidas na limpeza urbana.

Os coletores de resíduos atuam diretamente no recolhimento do lixo domiciliar e comercial, geralmente acompanhando os caminhões de coleta. Já os garis que trabalham na varrição são responsáveis por atividades como a limpeza de ruas, calçadas, praças e outros espaços públicos.

As duas funções são fundamentais para a conservação dos espaços urbanos e para a qualidade de vida da população.

O Dia do Gari, celebrado em 16 de maio, também representa uma oportunidade de reconhecer esses trabalhadores, que contribuem diariamente para manter a cidade limpa e organizada.

Conscientização começa em cada residência

A celebração do Dia Nacional do Coletor de Lixo é também um convite para que os moradores de Alegrete reflitam sobre seus hábitos de consumo e descarte.

Colocar os resíduos para coleta nos horários adequados, evitar o descarte irregular em terrenos baldios e espaços públicos e dar a destinação correta aos materiais recicláveis são medidas que beneficiam toda a comunidade.

Neste 21 de outubro, a data destaca uma categoria profissional que nem sempre recebe a visibilidade merecida, mas cujo trabalho está presente diariamente na vida dos alegretenses.

Reconhecer os coletores é valorizar o trabalho, a dignidade e o compromisso de quem ajuda a manter Alegrete limpa, contribuindo para uma cidade mais saudável, organizada e consciente.

Foto: Eduardo Silveira