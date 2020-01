Inter vence mais uma e lidera em rodada de clássicos paranaenses

A noite de sexta-feira (24), no 40º Efipan foi de vitória colorada e clássicos entre clubes do Paraná.

O Internacional chegou aos 12 pontos após golear os peruanos do Alianza Lima. O time colorado saiu perdendo e virou para cima do time do Peru,

Victor Guzman marcou para o Alianza Lima logo aos 7 minutos do primeiro tempo. O time gaúcho igualou o placar restando sete minutos para o intervalo. Felipe fez o 1 a 1.

A etapa final foi de amplo domínio colorado. Com gols de João Dalla Cortr, Erick e Nicolas de falta, o Inter fechou o jogo em 4 a 1 e é o novo líder isolado do Efipan.

O encontro entre Azuriz e Athletico foi morno. A Azuriz largou na frente com Guilherme logo aos três minutos. O Furacão foi atrás do prejuízo.

Aos 18′, Bernardo Valim deixou tudo igual para o time do Clube Athletico Paranaense.

No jogo entre Coritiba e Paraná, pouquíssima emoção. Um 0 a 0 que frustrou o reduzido público que compareceu no estadio.

Classificação:

Internacional 12, Palmeiras 9, Defensor 9, CAP 8, Grêmio 7, Coritiba 7, Paraná 5, Nacional 3.

Próxima rodada sábado (25):

Juventude x Palmeiras 19h.

Flamengo x Azuriz 20h20min

Defensor x Grêmio 21h40min

Júlio Cesar Santos Fotos: Alex Stanrlei