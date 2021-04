Irmãs mobilizam amigos e arrecadam alimentos para pessoas em alta vulnerabilidade na pandemia

Compartilhe















As irmãs Carmem Soares e Ana Amélia Soares Nagashima ( no Japão) iniciaram uma campanha de arrecadação de alimentos para as pessoas em alta vulnerabilidade do bairro Fávila e adjacências. Famílias serão beneficiadas com cestas alimentares.

– Nós sempre fazemos este trabalho e agora na pandemia se faz mais necessário, porque de acordo com Carmem que, também é pastora na Congregação Luz para os Povos no bairro Favila, as necessidades são enormes.

Ela vivencia isso diariamente e sabe que tem muitos que realmente precisam, pois estão sem emprego e não sabem o que fazer para ter o alimento na mesa, pondera.

– Logo que eu e minha irmã iniciamos mobilizando amigos aqui, lá do Japão, muitos começam a ligar querendo ajudar e isso nos emocionou muito, diz Carmem.

Nos vamos montar cestas básicas com as doações e entregar às famílias. Os pontos de coleta até o momento são: sacolão do Beto, Lancheria Junior, Rádio Gazeta, Aline Costiti e na própria congregação da Igreja Luz para os Povos do bairro Favila.

Esperamos que os corações voluntários de Alegrete se sensibilizem e ajudem, porque todos os dias pessoas batem na porta de minha casa pedindo alimentos e sempre que podemos ajudamos, colocou Carmem.