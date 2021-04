Mais uma carreata na quarta-feira em apoio às bandeiras de Bolsonaro

Compartilhe















Uma carreata a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e contra o Supremo Tribunal Federal (STF), foi realizada na tarde de ontem(21), em Alegrete.

Alguns manifestantes se reuniram, por volta das 16h, na Avenida Assis Brasil, perto do Trevo do Arco. Como já é usual, havia participantes com bandeiras do Brasil e roupas verde e amarelo. A carreata percorreu as principais ruas da cidade. O grupo favorável ao presidente Jair Bolsonaro, também, pediu adoção de tratamento precoce contra Covid-19.

De acordo com um dos integrantes, Rui Aprato Medeiros, o movimento dos Patriotas alegretenses, apoia todas as bandeiras que o Presidente Bolsonaro defende, Deus, Pátria, Família, medicação precoce, fim da politização da pandemia, das ideologias e a valorização da moral, em defesa dos bons costumes e do dever cívico de cada cidadão.

Neste feriado, diferente do último movimento que foi no domingo(11), o número de adesão foi maior.