Irresponsabilidade: motorista destrói muro e portão de residência e foge do local

Na madrugada de hoje(25), por volta das 01h e 40min, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada e deslocou-se até a Avenida Freitas Valle, no bairro Centro, para averiguar um acidente relatado por moradores da região.

No local, foi constatado que um veículo havia colidido violentamente contra o muro e o portão de uma residência, causando danos de grande proporção à estrutura.

De acordo com informações preliminares, o condutor do veículo, após o impacto, empreendeu fuga do local. Testemunhas visualizaram três indivíduos no veículo. Todos teriam saído ilesos.